Uganda'ya sığınan Kongolu mülteci sayısı 350 bine ulaştı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kabileler arası iç çatışmalar ve yardım hizmetlerine erişimdeki yetersizlikler nedeniyle 350 bin kişinin Uganda'ya sığındığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri, ülkedeki iç çatışmalar ve yardım hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle mayıs-temmuz arasında Uganda'ya sığınan Kongolu sayısının 350 bine ulaştığını açıkladı.

UNHCR Dış İlişkiler Görevlisi Kemlin Furley, Uganda'ya gelen Kongolu mülteci akınının kaynaklarını zorladığını belirterek, mültecilere ayrılan bütçenin, ihtiyaçların yalnızca yüzde 17'sini karşılayabildiğini söyledi.

Furley, UNHCR olarak Uganda'nın 30'u aşkın bölgesinde, mültecilerin sağlık, temiz su ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan, Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, iç çatışmaların yoğunlaştığı mayıs ve temmuz aylarında her gün ortalama 300 Kongolu mültecinin Uganda'ya iltica ettiği vurgulandı.

- İnsanlar Uganda sınırına yürüyor

KDC'deki iç çatışmalar ve yardım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle birçok Kongolu Uganda'ya geçmek için toplu halde sınıra doğru yürüyor.

6 aylık bebeğiyle birlikte Hoima'daki UNHCR hizmet merkezinde kayıt için sırada bekleyen Bioga Mungure, milislerce köyünün basıldığını, insanların öldürüldüğünü ve evlerinin yakıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 hafta farklı yerlerde yaşamaya çalıştıklarını belirten Mungure, daha sonra Uganda sınırına doğru giden mülteci kafilesine rast geldiğini ve onlara katıldığını söyledi.

Uganda'ya botla geldiklerini ve sadece geceleri yolculuk yaptıklarını aktaran mültecilerden Kiiza Pascal da "Birçok çatışma vardı, herkesi öldürüyorlardı. Eğer beni yakalamış olsalardı beni de öldürürlerdi." diye konuştu.

- KDC'deki şiddet olayları

Uganda sınırındaki Ituri eyaletinde iki kabile arasında bu yılın başında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmasına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.



