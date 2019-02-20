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Carole’daki susuzluk son bulacak! Uganda’ya kardeş eli uzanıyor

Kardeşeli Derneği, Uganda’nın Carole şehrinde Ortak Eserler Projeleri’ni başlatıyor. Dernek, bu kapsamda ilk olarak Hz. Ömer Mescidi ve Hz. Ömer Su Kuyusu inşasını tamamlayacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:48

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkelerinden Uganda’nın Carole şehrinde, ‘Ortak Eserler’ adı verilen projeler atağı başlattı. ‘Ortak Eserler’in ilk adımında, bölgede yaşayanların Hz. Ömer Mescidi adını verdikleri bir mescid yapılacak. Aynı çerçevede bir tane de Hz. Ömer Su Kuyusu açılacak.

Kardeşeli Derneği yöneticileri Hz. Ömer Mescidi’nin toplam maliyetinin 80 bin TL olacağını, Hz. Ömer Su Kuyusu’nun ise 18 bin 500 TL’ye tamamlanacağını açıkladılar. Mescid için 500 TL’lik, su kuyusu içinse 175 TL’lik paylar halinde isteyen hayırseverlerin projelere katılabileceği de ifade edildi.

Ağaç yapraklarıyla mescid inşa ettiler

Hz. Ömer Mescidi adı verilen mescid, yaklaşık dört yıl önce inşaa edilmeye başladı. Çevrede bulunan Müslümanlar, Hz. Ömer Mescidi’ni kendi imkânlarıyla tahtalardan ve ortadan ikiye böldükleri çamur ve kiremitlerle inşa etmeye başladılar.

Kardeşeli yetkilileri imkansızlıklar nedeniyle ağaç yaprakları gibi malzemeler kullanılarak yapılan mescide Türkiye’nin destek verebileceğini bu nedenle de hayırseverlerin katkılarını beklediklerini ifade ettiler.

Abdest ve ihtiyaç için Hz. Ömer Su Kuyusu

Kardeşeli Derneği’nin bölgede inceleme yapan yetkilileri, Uganda’da yardıma ihtiyacı olan bu bölgelerdeki Müslümanların zor şartlarını kolaylaştırabilecek basit yatırımların kısa sürede tamamlanabileceğine işaret ettiler. Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın içtiği suyun sağlıksız olduğunu ifade eden yetkililer, “Bakteri ve virüs dolu bu su kaynaklarıyla hayatlarını sürdüren Müslüman kardeşlerimizin hem abdest ihtiyaçlarını hem genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir su kuyusu projesi olarak Hz. Ömer Su Kuyusu projesini başlatıyoruz” açıklamasını yaptılar.

Mescid ve su kuyusu betonarme olarak yapılacak

Ortak Eserler Projeleri kapsamında yapılacak Hz. Ömer Mescidi’nde bir metrekarelik alanın yapımı için bir hisselik destek vermek isteyenlerin 500 TL, Hz. Ömer Su Kuyusu içinse 175 TL’lik ‘bir hisse bir damla’ katkı bedelinin yeterli olacağını hatırlatan Kardeşeli Derneği yetkilileri, mescidin betonarme olarak inşa edileceğini vurguladılar. “Minaresi, mihrabı, minberi, kürsüsü, şadırvanı, banyosu ve helaları olan bir mescid inşa edilecek” açıklamasını da yapan yetkililer su kuyusunun ise beton gövde, tulumba, hayvan yalağı yer alacak şekilde tamamlanacağını söylediler. Yetkililer, mescid ve su kuyusu kampanyası için 444 44 46 - 0216 224 2 224 numaralı telefonlardan, ‘www.kardeseli.org.tr’ internet adresindeki online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapılabileceğini de hatırlattılar.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:48
  1. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği
  2. Afrika
  3. Uganda
  4. Carole
  5. Hz. Ömer Mescidi
  6. Hz. Ömer Su Kuyusu
  7. Müslümanlar
  8. Ortak Eserler Projeleri

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