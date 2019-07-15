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Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday

Ülkenin önemli muhalif isimlerinden şarkıcı Bobi Wine, devlet başkanlığı yarışına katılacağını duyurdu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:17
Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday

KAMPALA (AA) - Uganda'nın tanınan şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine, ülkede 2021'de yapılması planlanan seçimlerde başkan adayı olacağını açıkladı.

AP'ye verdiği mülakatta Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile 2021'de başkanlık seçimlerinde yarışmak istediğini belirten Bobi Wine, geçen yıl yaşadığı "suikast girişiminin" ardından can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

"Rejimin beni ölü istediği ve mümkün olan en kısa zamanda ölü istediği gerçeğine kör değilim." diyen Wine, Museveni yönetimi için daha önce kimsenin bu şekilde tehdit oluşturmadığını ve seçime katılımını önlemek için "rejimin" elinden geleni yapacağına inandığını söyledi.

Halk Gücü (People Power) olarak bilenen popüler hareketin lideri olan Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.

Museveni'nin konvoyunun taşlanmasında rol aldığı iddiasıyla "vatana ihanet" başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılanan Wine, herhangi bir suçtan mahkumiyet alırsa seçimlere katılamayacak.

Asıl adı Kyagulanyi Ssentamu olan milletvekili ve şarkıcı, Bobi Wine adını kullanıyor.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:17
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