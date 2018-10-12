0553 313 94 23

Uganda'da heyelan: En az 31 kişi öldü

Elgon Dağı eteklerindeki çok sayıda ev ve işyeri toprak altında kaldı, ekipler heyelanın yuttuğu bölgede kayıpları aramaya devam ediyor.

12 Ekim 2018 Cuma 10:39
Uganda'da heyelan: En az 31 kişi öldü

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'da Elgon Dağı yakınlarında meydana gelen heyelanda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonrası çok sayıda ev ve iş yeri toprak altında kaldı.

Afet Hazırlığı ve Yönetimi Komiseri Martin Owor birçok insanın yerinden olduğunu ve afetzedelerin barınak, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Başkent Kampala'ya yaklaşık 250 km uzaklıkta, Kenya sınırında bulunan kasabada 2010 yılında meydana gelen toprak kaymasında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:39
  1. Uganda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknolojik ürünler ISAF 2018’de sergileniyor
    1. Teknolojik ürünler ISAF 2018’de..
    2. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    3. Koruculara silah ruhsatı verilebilecek
    4. ABD’nin başkenti Washington'da da idam..
    5. Dava başladı! Casus Brunson hakim..
    6. Konya'da kardeşini, annesine küfür..
    7. Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması..
    8. Zeka Küpü yenileniyor
    9. Fuat Oktay Ekvator Ginesi'nde
    10. Ünivesite değil sanki meyhane!
    11. Toplanan inek sütü miktarı ağustosta..
    12. Dijitalizasyon Seminerinde buluştular
    13. Polonya'nın yeni Lewandowski'si..
    14. Uganda'da heyelan: En az 31 kişi öldü
    15. Evden çalışma motivasyonu artırıyor
    16. Terör kamplarına hava harekatı
    17. Bu teknoloji sahteciliği engelliyor
    18. Bomba iddia: "Emniyetten edindiğim..
    19. Her yerde aranıyorlardı! Eskişehir'de..
    20. Elektrikli araçla Türkiye turuna 1 yıl..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama