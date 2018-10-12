Uganda'da heyelan: En az 31 kişi öldü

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'da Elgon Dağı yakınlarında meydana gelen heyelanda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonrası çok sayıda ev ve iş yeri toprak altında kaldı.

Afet Hazırlığı ve Yönetimi Komiseri Martin Owor birçok insanın yerinden olduğunu ve afetzedelerin barınak, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Başkent Kampala'ya yaklaşık 250 km uzaklıkta, Kenya sınırında bulunan kasabada 2010 yılında meydana gelen toprak kaymasında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti.