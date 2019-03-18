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Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı ülkelerine iade edildi

Uganda'da oturum problemleri nedeniyle gözaltına alınan 14 Mısır vatandaşının serbest bırakılarak ülkelerine iade edildiği açıklandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:00
Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı ülkelerine iade edildi

Uganda'da oturum problemleri nedeniyle gözaltına alınan 14 Mısır vatandaşının serbest bırakılarak ülkelerine iade edildiği açıklandı.

Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uganda yetkilileri ile kurulan temaslar sonucunda, geçen hafta gözaltına alınan 14 Mısırlının serbest bırakıldığı ve bugün Kahire'ye gönderildiği ifade edildi.

Bakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem Abduşşehid'in Mısır'ın Uganda Büyükelçisi Tarık Selam ile görüşerek, gözaltına alınan Mısırlılar konusunda detaylı bilgi edindiği aktarılmıştı.

Söz konusu Mısır vatandaşlarının "sahte oturum belgesi düzenlemek ve izinsiz ticaret yapmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındığı kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:00
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