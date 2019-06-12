Uganda’da ebola vakası tespit edildi Uganda’da 1’i çocuk 3 ebola vakası tespit edildiği, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uganda’da 1’i çocuk 3 ebola vakası tespit edildiği, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ağustos ayından bu yana bin 400 kişinin hayatını kaybettiği salgının ardından Uganda’da da 3 ebola vakası tespit edildiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen 5 yaşındaki bir çocukta ebola virüsü belirlendiği ve çocuğun hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Çocuğun ailesiyle birlikte 9 Haziran’da Uganda’ya geldiği ifade edilirken, yerel kaynaklar diğer 2 ebola vakasının çocuğun ailesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, çocuğun aile üyelerinde ebola belirtileri görüldüğünü ve ailenin karantina altına alındığını açıkladı. Ancak aileden 6 kişinin çocuğunun tedavi gördüğü sırada ülkeden ayrılarak Uganda’ya girmeyi başardığı belirtildi.

Yetkililer, ebola salgınının komşu ülkelere sıçramasından endişe ediyor.

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