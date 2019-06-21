0553 313 94 23

Uganda’da 45 kişi müslüman oldu

Yurtdışı sosyal yardım faaliyetlerini birçok mazlum coğrafyada sürdüren Vuslat Derneği Uganda’da mühim çalışmalara imza atıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 15:08
Uganda’da 45 kişi müslüman oldu

Yurtdışı sosyal yardım faaliyetlerini birçok mazlum coğrafyada sürdüren Vuslat Derneği Uganda’da mühim çalışmalara imza atıyor.


Bölgeye düzenli olarak insani yardım ulaştıran Vuslat Derneği son olarak bir cami inşaatını tamamladı. Tamamlanan camide 45 kişi müslüman oldu. Başkent Kampala’ya 170 km uzaklıkta bulunan ve Mescid-i Nur adı verilen cami 1911 yılından beri bölgeye hizmet veriyor. Topraktan yapılan bu cami sık sık doğa koşullarına yenik düşüp yıkılıyordu. Vuslat Derneği tarafından bu cami yerine 2 bin kişiye hizmet verme kapasitesinde yeni bir cami inşa edildi ve Hz. Muhammed (SAV) Mustafa Camii adı verildi.


Uganda uzun süreden beri kuraklık problemi ile mücadele ediyor, El Nino doğa olayının yaralarını sarmaya çalışıyor, bunların yanında Güney Sudan’dan gelen mültecilere ev sahipliği yapıyor. Vuslat Derneği zorlu koşullardan etkilenen bölgelere hem insani yardım iletiyor, hem de halkın ilmi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Vuslat Derneği’nin inşaa ettiği Hz. Muhammed (SAV) Mustafa Camii vesilesiyle 45 kişi müslüman oldu. Vuslat Derneği Genel Koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu, “Uganda gerek zorlu hayat koşulları, gerek doğal faktörlerin etkisiyle senelerdir zor zamanlar yaşıyor. Vuslat Derneği olarak gücümüz yettiğince Dünyanın her bir köşesine umudu yaymayı hedefliyoruz. Yaptığımız insani yardımlar her seferinde bölge halkları tarafından büyük bir sevinç ile karşılanıyor. Ülkemizi ve dinimiz İslam’ı en güzel şekilde temsil edebilmek gayesiyle attığımız adımlar meyvelerini veriyor çok şükür. Son olarak Uganda’da inşaatını tamamladığımız camide 45 kardeşimiz Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Böyle bir hayra vesile olmak bizim için büyük bir gurur" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Kosova'da arıcılığın geliştirilmesine destek
    1. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    2. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    3. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    4. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    5. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    6. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    7. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    8. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    9. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    10. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    11. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    12. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    13. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    14. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    15. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    16. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    17. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    18. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    19. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    20. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    21. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    22. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    23. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    24. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    25. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    26. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    27. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    28. Terör propagandası yapan askerlere..
    29. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    30. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!