Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu?
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. Peki Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? İşte TCDD genel müdürü olan Ufuk Yalçın’ın hayatı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. Peki Ufuk Yalçın kimdir, hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?
Deneyim
TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.
2 yıl 2 ay
İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü
Eki 2020 - Halen1 yıl 11 ay
Genel Müdür Danışmanı / General Manager Advisor
Tem 2020 - Eki 20204 ay
Metro İstanbul
18 yıl
Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik) / Deputy General Manager ( Tecnical)
Eki 2018 - Haz 20201 yıl 9 ay
Ağır Bakım ve Tedarik Müdürü / Overhaul and Procurement Manager
Oca 2016 - Eki 20182 yıl 10 ay
Ağır Bakım Atölyeler Koordinatörü / Overhaul Workshops Coordinator
Oca 2013 - Oca 20163 yıl 1 ay
Ağır Bakım Atölye Şefi / Overhaul Workshop Chief
Tem 2002 - Oca 201310 yıl 7 ay
Metro İstanbul
2 yıl 6 ay
Mekanik Atölye Şefi / Mechanical Workshop Chief
Eyl 2000 - Kas 20003 ay
Mekanik Bakım Mühendisi / Mechanical Maintenance Engineer
Haz 1998 - Eyl 20002 yıl 4 ay
Eğitim
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Lisans DerecesiMakine Mühendisliği
1993 - 1997
Bostancı- Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
Matematik
1989 - 1992