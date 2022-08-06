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Biyografi Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu?

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. Peki Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? İşte TCDD genel müdürü olan Ufuk Yalçın’ın hayatı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 08:41:00 -
Ufuk Yalçın kimdir? TCDD genel müdürü Ufuk Yalçın nereli, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. Peki Ufuk Yalçın kimdir, hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?

Deneyim

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

2 yıl 2 ay

İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü

Eki 2020 - Halen1 yıl 11 ay

Genel Müdür Danışmanı / General Manager Advisor

Tem 2020 - Eki 20204 ay

Metro İstanbul

18 yıl

Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik) / Deputy General Manager ( Tecnical)

Eki 2018 - Haz 20201 yıl 9 ay

Ağır Bakım ve Tedarik Müdürü / Overhaul and Procurement Manager

Oca 2016 - Eki 20182 yıl 10 ay

Ağır Bakım Atölyeler Koordinatörü / Overhaul Workshops Coordinator

Oca 2013 - Oca 20163 yıl 1 ay

Ağır Bakım Atölye Şefi / Overhaul Workshop Chief

Tem 2002 - Oca 201310 yıl 7 ay

Metro İstanbul

2 yıl 6 ay

Mekanik Atölye Şefi / Mechanical Workshop Chief

Eyl 2000 - Kas 20003 ay

Mekanik Bakım Mühendisi / Mechanical Maintenance Engineer

Haz 1998 - Eyl 20002 yıl 4 ay

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Lisans DerecesiMakine Mühendisliği

1993 - 1997

Bostancı- Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

Matematik

1989 - 1992

 

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