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Dünya UFO'ların arkasındaki ismi açıkladı!
Dünya

UFO'ların arkasındaki ismi açıkladı!

ABD'li eski senatör Reid, ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan UFO görüntülerinin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:41:00 -
UFO'ların arkasındaki ismi açıkladı!

ABD Savunma Bakanlığı, internette paylaşılan piramit şeklindeki UFO görüntüsünün doğrulamıştı. Ancak sonrasında bu görüntüler için Putin iddiasında bulundu.

Jeremy Corbell tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan piramit şeklindeki UFO görüntüsü Pentagon tarafından doğrulanmıştı.

Videonun bir donanma personeli tarafından çekildiği açıklandı.

Pentagon çok konuşulan UFO görüntülerini doğruladı

Şimdi ise ABD'den oldukça ilginç bir iddia daha geldi.

Senatör Reid, Mystery Wire UFO haber sitesine şunları söyledi: "Arılar gibi, böcekler gibi sürü halinde geliyorlar, pek çoğu."

UFO'ların ileri Çin teknolojisi olup olamayacağı sorulduğunda, "Rusya'yı her zaman hatırlayın, Sovyetler Birliği, KGB'yi yöneten bir adam tarafından yönetiliyor.

"Bir seferde 31.000 kadar ajanları vardı. Yani Rusya buna dahil, buna hiç şüphe yok."

 

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