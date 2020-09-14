UFO görüntüsünü yakalayan ABD'li pilot konuştu! 'Savaş eyleminde bulundular'

ABD Donanmasına bağlı uçaklar tarafından 2004 yılında çekilen ve Nisan 2020'de sızdırılan havada daire şeklindeki bilinmeyen cismin yankıları sürüyor. Cismi görüntüleyen emekli pilot David Fravor, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

David Fravor, UFO'nun bir savaş eyleminde bulunduğunu iddia ederek, bunun kesinlikle bilinen bir teknoloji olmadığını söyledi.

Dünya dışı varlıkların ziyaretleriyle ilgili söylentiler yayılırken, olayın tanıklarından emekli ABD Donanması pilotu David Fravor, YouTuber ve MIT araştırmacısı Lex Fridman ile ilgili yaptığı röportajda, daha önce duyulmamış detayları anlattı.

18 yıl ABD Donanması'nda görev yapan Fravor’ın ‘savaş eylemi’ dediği olayda çok ileri bir teknoloji ürünü olduğu vurgusunu yaptı.

Olay nasıl meydana geldi?

Fravor, olayın rutin bir görev sırasında meydana geldiğini anlattı. Gizemli bir nesnenin Kaliforniya kıyılarında manevralar yaptığını belirten Fravor, "Bu normalde anlatılan 'gökyüzünde ışıklar gördüm ve gitti' gibi bir olay değil. Bunu kristal berraklığında bir günde dört eğitimli gözlemci ile izledik." dedi.

Donanmanın gizemli bir uçağı gözlemlemek için emir aldığını söyleyen emekli pilot, gözlem için savaş uçakları gönderdiğini söyledi.

Fravor, nesnenin aniden 80.000 fit yükseklikte göründüğünü, denize doğru indiğini, aniden durduğunu ve ardından yaklaşık 20.000 fite çıktığını belirtti.

Fravor, "Onunla karşılaşacağım ve muhtemelen yarım mil uzaktayım ve burnuma doğru geliyor... Yarım saniyeden daha kısa bir süre içinde 12.000 fit hızla hızlanıp yok oluyor. Arka koltuğumdaki adama 'Ahbap, seni bilmiyorum ama oldukça tuhaf hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum.' İfadelerine yer verdi.

İnişten sonra Fravor, nesnenin meslektaşı Chad Underwood'un radarında başarıyla kaydedildiğini gördü. Görüntüleri izleyen ekip, bir noktada 'radarların sıkıştığını' fark etti. Bu eylem, askeri olarak 'bir savaş eylemi' sayılıyor.

Fravor, "Başka bir platformu aktif olarak karıştırdığınızda, evet, bu teknik olarak bir savaş eylemidir' diyor.