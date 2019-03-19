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Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı

Uluslararası çapta düzenlenen “Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7’ncisi yurt genelinde olduğu gibi Ağrı’da da ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

19 Mart 2019 Salı 17:35
Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı

Uluslararası çapta düzenlenen “Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7’ncisi yurt genelinde olduğu gibi Ağrı’da da ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.


Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen ve en geniş katılımlı sivil organizasyonu olan, toplamda 529 bin 707 öğrencinin müracaat ettiği “Güzel Ahlâk” konulu Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 1. kademe online sınavı 17, 18 ve 19 Şubat 2019 tarihlerinde ufkayolculuk.com adresi üzerinden gerçekleştirildi. İlkokul kategorisine 138 bin 525, Ortaokul kategorisine 277 bin 882, Lise kategorisine ise 113 bin 300 öğrenci müracaatta bulundu.


Online sınavda başarı sağlayan binlerce öğrenci için yarışmanın 2. kademesi olan yazılı sınav tüm Türkiye’de 17 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. Ağrı genelinde ise yazılı sınav 7 okulda düzenlendi.


13 Nisan’da Ankara’da gerçekleşecek olan merkezi ödül töreninin ardından, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü 13:00 da Ağrı ili bazında dereceye giren yarışmacılar için yapılacak ödül töreni Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.


Ağrı Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Yasin Erkan, Ağrı’da yarışmaya katılan yarışmacılar arasından ödül töreninde bulunmaları halinde, yapılacak çekilişle 10 kişiye 100’er lira ödül verileceğini söyledi. Hem sınava giren genç yarışmacılarımıza hem de sınava hazırlık süresi boyunca onlara destek olan öğretmen ve ailelerine teşekkür eden Erkan, yarışmacılara her sene farklı güzellikler katan Ufka Yolculuk’un bu sene Güzel Ahlak temasını aşıladığını ve seneye de Ağrı için daha büyük bir katılımla yarışmayı gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:35
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