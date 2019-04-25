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Ufka Yolculuk 7 Kars ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en büyük gönüllü yarışması olan “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” bu yıl “Güzel Ahlak Temasıyla” gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
Ufka Yolculuk 7 Kars ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en büyük gönüllü yarışması olan “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” bu yıl “Güzel Ahlak Temasıyla” gerçekleştirildi.


Türkiye genelinde 7’incisi düzenlenen “Ufka Yolculuk” Yarışmasının Kars ödül töreni ise Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü derneği tarafından yapıldı.


Halk Eğitim ve A.S.O Müdürlüğü konferans salonunda 21 Nisan 2019 tarihinde icra edilen programa Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan eğitimciler de protokol olarak katıldı.


Kur’an Tilaveti ile başlayan programda Kafkas Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Hira, “Güzel Ahlak" konulu konuşmasıyla bir sunum gerçekleştirdi.


Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkan Yardımcısı Hüseyin Kafa “Bu yıl 7. gerçekleştirilen Ufka Yolculuk yarışmamıza, 81 ilden yaklaşık 550 bin yarışmacı katılım sağladı. Kars’ta ise bu rakam 2 bini buldu, çocuklarımız ve gençlerimiz güzel ahlaklı olma yolunda kitaplara sarıldılar. Hayatımızın her alanında rehberliğine başvurduğumuz Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını yarışmamız vesilesi ile bir kez daha zihinlerimize yerleştirmiş, onun izinde yürüme gayretimizi bir kez daha tazelemiş olduk” dedi.


Programın son kısmında ise Kars ilinde ödül kazanan yarışmacılara “Güzel Ahlak Ödülleri” verildi.


İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride; İl Birincilerine 3 Altın Çeki, İl İkincilerine 2 Altın Çeki veİl Üçüncülerine ise 1 Altın Çeki verildi.


Ayrıca il genelinde ilk 10’a giren öğrencilere ise mansiyon ödülleri verildi.


Okul ödülleri kapsamınsa ise, il genelindeki okullarda okul başvuru sayılarına göre okul birincilerine 75 veya 150 lira verilirken, aynı zamanda başarı belgeleri de takdim edildi. Törenin sonunda salondaki misafirlerin huzurunda yapılan çekiliş sonucunda ise bir kişiye Kameralı Drone hediye edildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
  1. kitap
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