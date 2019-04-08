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UFC yıldızı Shevchenko'ya Kırgızistan'da görkemli karşılama

-Ülkesini 8 yıl aradan sonra ziyaret eden Valentina Shevchenko için, coşkulu bir karşılama düzenlendi

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:14
UFC yıldızı Shevchenko'ya Kırgızistan'da görkemli karşılama


BİŞKEK (AA) - Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) en iyi kadın sporcularından biri olarak gösterilen Kırgızistan asıllı Valentina Shevchenko için, Manas Uluslararası Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama düzenlendi.

UFC hafif sıklet şampiyonu Shevchenko'yu, havalimanında Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Almaz Kenenbayev ve hayranları, bando eşliğinde karşıladı.

Hayranlarının sevgi gösterisinde bulunduğu Shevchenko ile antrenörü Pavel Fedotov, havalimanından çok sayıda motosiklet ve araçtan oluşan konvoyla ayrıldı.

Shevchenko daha sonra, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından ülkenin en önemli devlet nişanlarından olan "Dank" madalyasıyla ödüllendirildi.

Sporcuya hitap eden Ceenbekov, "Tüm ülke, yüzbinlerce vatandaşımız, spordaki başarılarınızı takip ediyor ve sizi destekliyor. Çok uluslu ülkemiz için kazandığınız madalyalar özel değere sahip. Bunun arkasında uzun yıllar süren bir çalışma var. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiniz ve Kırgızistanımızın onurunu savundunuz. Gelecekte daha da iyi sonuçlar alacağınızdan ve mükemmel başarılar göstereceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından da kabul edilen Valentina Shevchenko ve annesi Elena Shevchenko'ya, çeşitli hediyeler verildi.

Valentina Shevchenko, Bişkek ile Oş kentlerinde 2 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde hayranlarıyla buluşacak.

Başarılı sporcu, unvan maçlarında geçen yıl şubat ayında Brazilyalı Priscilla Cachoeira'yı, aralık ayında da Polonyalı Joanna Jedrzejczyk'i mağlup etmişti.


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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:14
  1. Dank ödülü
  2. Karma Dövüş Sanatları
  3. UFC
  4. Valentina Şevçenko

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