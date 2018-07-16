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Ufak bir hata hayatını kararttı: Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor!

Ankara’da yaşayan Barış Durdu’nun hayatı, köyünde kendi adını taşıyan bir vatandaşın ölümüyle karardı. Şimdi resmi kayıtlarda ölü olarak gözüken Durdu, yaşadığını ispat etmek için hukuk mücadelesi veriyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
Ufak bir hata hayatını kararttı: Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor!

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesinde 7 Temmuz günü kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Barış Durdu’nun nüfus cüzdanı üzerinden çıkmayınca iddiaya göre jandarma ekipleri, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar ise yine iddiaya göre hayatını kaybeden Barış Durdu’nun yerine aynı adı taşıyan Ankara'daki 39 yaşındaki Barış Durdu’nun TC’sini verdi.

MUHTARIN HATASI HAYATINI ALTÜST ETTİ

İşte ne olduysa bu saatten sonra oldu. KOAH hastası olan ve kalple ilgili de sorunları bulunan Barış Durdu hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Resmiyette ölü gözüktüğü için tedavi olamayan Durdu, köyünün muhtarını arayınca yapılan yanlışlığı anladı. Hemen Malatya’ya gelen Barış Durdu, burada da savcılığa gitti ancak ölü olduğu için hiçbir işlem yapamayınca hukuk mücadelesi başlattı.

Yaşanan bu yanlışlık nedeniyle hayatının altüst olduğunu söyleyen Durdu, ölü gözüktüğü için işini de kaybettiğini ifade etti. Ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Durdu, “Şuan ben rahatsızım, KOAH hastasıyım ama tedavi olamıyorum. Hastaneye gidiyorum ancak ölü gözüktüğüm için işlem yapılamıyor” dedi.

YAŞADIĞI OLAY PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Akçadağ İlçe Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde kendisi için evrak almak istediğini ancak bunu sadece mirasçılarının yapabileceğini öğrendiğini ifade eden Durdu, “Ölmediğim halde mirasçılarım var şuanda” ifadelerine yer verdi.

Yaşadığını bir türlü ispatlayamadığını dile getiren Durdu, yaşadığı bu olayların psikolojisini de bozduğunu söyledi. Durumu öğrenen arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini de dile getiren Durdu, ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

GÖREVDE İHMALİ OLANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Leyla Tekedereli ise hukuken müvekkilinin ölü olması nedeniyle kendisinden vekalet alamadığı için de sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bu süreçte hukuk mücadelelerini Barış Durdu’nun eşinden alacağı vekaletle sürdüreceklerini belirten Tekedereli, “Ortada bir ihmal olduğu aşikar. Muhtarın hatasından, savcılığın kimlik kontrolü yapmaksızın yönetmelikteki gerekli şartları sağlamadığından ölüm kaydı düşmesi görevi ihmaldir. Biz bununla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Müvekkilim bize vekalet bile verememektedir. O yüzden kendisine hukuki danışmanlık yapıyoruz. Trajikomik bir durum, müvekkilim avukatlık hizmetinden dahi yararlanamıyor şuan” diye konuştu.

Müvekkili Barış Durdu’nun sağ olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurduklarını dile getiren avukat Tekedereli, olayda ihmali bulunan görevliler hakkında da maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
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