UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev



İSTANBUL (AA) - UEFA, Türk hakem Ümit Öztürk'ü UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya'nın RoPS ile İskoçya'nın Aberdeen takımları arasında yarın oynanacak maçta görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ümit Öztürk, yarın RoPS ile Aberdeen arasında Finlandiya'da oynanacak UEFA Avrupa Lig 1. eleme turu rövanş mücadelesini yönetecek. Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskentta Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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