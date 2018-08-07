THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

UEFA'dan kritik karar! Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmayacak

Son dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan, maç esnasında yaşanan kritik pozisyonlarda hakemlerin karar vermesinde büyük kolaylık sağlayan VAR sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı açıklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:29
UEFA'dan kritik karar! Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmayacak

Futbol gündeminin birinci sırasına yerleşen VAR sistemi, bu spor dalının en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacak. FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan ve turnuvaya damga vuran Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ilgili olarak UEFA'nın kararını verdiği belirtiliyor.

EĞİTİM İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Son olarak Türkiye'deki Süper Kupa maçında Galatasaray-Akhisarspor mücadelesinde de kullanılan sistemin birçok kulvarda yaygınlaşmasına karşın, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kullanılmayacağı ifade ediliyor. Bunun en temel gerekçesini ise tüm Avrupa'daki hakemleri sistem için eğitmenin uzun bir zaman alacak olması gösteriliyor.

BİR SONRAKİ SEZON UYGULANACAK

İtalya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Türkiye gibi ülkelerde kullanılan sistemin, kıtanın diğer ülkelerinde ise kullanılmadığına dikkat çekiliyor. Bu durumda, bir çok ülkeden hakemlerin sistem için yetiştirilmesinin yeni sezona yetişmeyeceğine dikkat çekiliyor. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde VAR sisteminin 2019-20 sezonundan itibaren uygulanması düşünülüyor.

ULUSLAR LİGİNDE DE UYGULANMAYACAK

UEFA Hakem Komitesi'nde başkanlığa getirilen Roberto Rosetti'nin bu anlamda önemli katkısı olacağı vurgulanıyor. VAR uzmanı olan İtalyan eski hakemin, önümüzdeki süreçte konuyla ilgili adımları atacağının altı çiziliyor. Öte yandan önümüzdeki ay başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde de VAR sisteminden faydalanılmayacağı iletiliyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:29
  1. VAR sistemi
  2. Süper Kupa
  3. Galatasaray-Akhisarspor
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. FIFA Dünya Kupası
  6. Video Yardımcı Hakem
  7. UEFA Hakem Komitesi
  8. Roberto Rosetti
  9. UEFA Uluslar Ligi
  10. UEFA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    1. Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    2. Muhaliflerden Kemal'e rahat yok!..
    3. Bu meyveler kanseri önlüyor!
    4. Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk..
    5. La Liga'ya bir Türk daha! Resmen..
    6. Kuraklık kayıp tarihi ortaya çıkardı
    7. ASELSAN sınırın sıfır noktasına..
    8. ABD'ye gidecek heyet belli oldu
    9. Korkunç cinayet! Döverek öldürüp..
    10. Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin..
    11. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    12. Hırsızların korkulu rüyası oldular!..
    13. Ankara'da doğalgaz borusu patladı
    14. Bilim adamları ortaya çıkardı!..
    15. Bayram öncesi ikramiye tarihi belli oldu
    16. Bebeklere yasak yiyecekler nelerdir?
    17. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" davasının..
    18. Bebeklere meyve suyu nasıl verilir?
    19. Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9..
    20. Otomotiv devi İran'la olan tüm..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman