UEFA elini cebine attı! Servet verecek

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonu resmen başlarken, dev turnuvada yeni sezon farklı bir ekonomik yapıyla dikkat çekiyor.



UEFA'nın aldığı kararlar ve düzenlemeler sonrası takımlara verilecek paralarda ciddi bir artış yaşandı. Sunulan raporda 2017-18 sezonu ile 2018-19 sezonu arasındaki gelir farkları öne çıkıyor.



Bu sezon itibariyle Devler Ligi'nde yer alan 32 takım ciddi bir kazanç elde edecek. 2018-19 sezonuyla beraber Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası 12.7 milyon eurodan 15.25 milyon euroya çıkarıldı, 2.55'lik bir fark yani yüzde 20'lik bir fark geldi.



Gruplardaki takımlara ayakbastı parasıyla beraber 7.2 milyon euroluk bir artışla 16.2 milyon euro dağıtılacak. Son 16 turuna kalan takımlar 9.5 milyon euro alıp 3.5 milyon euroluk bir artış alacak. Çeyrek final, 6.5'tan 10.5 milyon euroya, yarı final 7.5 milyon eurodan 12 milyon euroya, final geliri 11 milyon eurodan 15 milyon euroya ve şampiyonluk ise 15.5'tan 19 milyon euroya artırıldı. Minimum olarak hesaplanan bu gelirlerde şampiyon olan takım 2018-19 sezonunu 67.2 milyon euro ile kapatacak. Geçen sezon şampiyon olan takımı 44.2 milyon euro elde etmişti.



Maksimum olarak hesaplandığında da gelirler daha da yükseliyor, 82.5 milyon euroya çıkıyor.



Yüzde 44'lük fark



Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 ile 2018-19 sezonu gelirleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklar dikkat çekiyor. Buna göre maksimum puan ve galibiyetlerle şampiyon olan takım, 57.2 milyon euroluk gelirden 82.5 milyon euroya yükseliyor.



Aradaki 25.3 milyon euroluk farkla yüzde 44'lük bir oran göze çarpıyor. Diğer aşamalardaki farklar da bir hayli öne çıkıyor. Özellikle grup aşamasında yüzde 80'e varan bir fark bulunuyor.



Geçen sezon 9 milyon euro olan grup aşaması geliri bir anda 16.2 milyon euroya çıkıyor.



Toplamda 22.5 milyon euro



2017-18 sezonu ile 2018-19 sezonu arasındaki gelir farkı hesaplandığında ilginç rakamlar da çıkıyor. Tüm aşamalardaki farklar ortaya çıktığında, 22.7 milyon euro rakamına erişiliyor.



Galatasaray'a servet



Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl aradan sonra geri dönen Galatasaray henüz resmi maça çıkmadan ciddi bir gelir elde ediyor. Katılım parası olarak 15.25 milyon euro alacak olan Aslan, grup aşaması için de minimum 16.2 milyon euroyu garanti altına alıyor. Buna göre, sarı-kırmızılılar grup aşamasını geçemese bile toplamda 31.45 milyon euroyu kazanmış olacak.



Doping gibi



UEFA'nın belirlediği yeni ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik primleri de artmış bulunuyor. Buna göre, temsilcimiz Galatasaray, alacağı bir galibiyet için 2.7 milyon euroyu kasasına koyacak.



1.5 milyon eurodan 1.2 milyon euroluk artışla bu noktaya gelen son durumda, beraberliğe de 900 bin euro verilecek.