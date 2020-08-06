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Spor

UEFA’dan Cüneyt Çakıra büyük görev

Cüneyt Çakır, Barcelona ile Napoli takımları arasında Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:26:00 - 2020-08-06 13:17:52
UEFA’dan Cüneyt Çakıra büyük görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Barcelona-Napoli maçında düdük çalacak.

İspanya’nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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