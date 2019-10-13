UEFA 'asker selamına soruşturma' iddialarını yalanladı Türkiye- Arnavutluk maçında A Milli Futbol Takımı oyuncularının gol sevinciyle ilgili soruşturma açıldığı iddialarına UEFA'dan yalanlama geldi.

UEFA İletişim Direktörü'nün, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının cuma akşamı Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları 'asker selamı' için inceleme başlatacaklarını söylediği iddia edildi. UEFA ise gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.