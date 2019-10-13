UEFA 'asker selamına soruşturma' iddialarını yalanladı
Türkiye- Arnavutluk maçında A Milli Futbol Takımı oyuncularının gol sevinciyle ilgili soruşturma açıldığı iddialarına UEFA'dan yalanlama geldi.13 Ekim 2019 Pazar 12:25
UEFA İletişim Direktörü'nün, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının cuma akşamı Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları 'asker selamı' için inceleme başlatacaklarını söylediği iddia edildi.
UEFA ise gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
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