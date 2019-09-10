UEFA'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görev! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA tarafından Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dört yıl boyunca Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu’nda yer alacak. Ayrıntılar geliyor...

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