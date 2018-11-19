UEFA Uluslar C Ligi Türkiye’nin rakipleri kimler? Uluslar ligi maçları son durum

Türkiye Uluslar Lig’inde iyi bir performans sergileyemedi. A Milli Takımımız İsveç karşısındaki yenilgisinden sonra Uluslar Ligi C Grubu’na düştü. Peki Türkiye’nin Uluslar Ligi C Grubu rakipleri kimler oldu? İşte UEFA Uluslar Ligi yarı finale çıkacak takımlar, düşenler ve çıkanlar büyük oranda belli oldu.

UEFA Uluslar A Liginde son durum

A Ligi'nde Portekiz, İngiltere ve İsviçre gruplarını lider bitirerek haziranda oynanacak yarı finale yükseldi.

Son yarı finalist bugün oynanacak Almanya-Hollanda maçından sonra belli olacak. Hollanda 1 puan alması durumunda yarı finale yükselecek. Hollanda, Almanya'ya yenilirse yarı finalist Fransa olacak. A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Almanya, Hırvatistan, İzlanda ve B Ligi'nde Ukrayna, Bosna Hersek ve Danimarka gruplarını lider bitirerek A Ligi'ne yükseldi. A Ligi'ne yükselecek son takım İsveç ile Rusya arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Rusya beraberlik bile alsa A Ligi'ne yükselecek. C Ligi'ne düşecek son takım bugün oynanacak Çekya, Slovakya maçından sonra belli olacak. Slovakya kazanamazsa düşecek.

C liginde son durum

C Ligi'nde ise sadece Finlandiya B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. İskoçya-İsrail maçı ikinci takımı belirleyecek. İskoçya'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Norveç ile Bulgaristan ise son maçlar öncesi averajla sıralanıyor. Bu iki takım B ligi'ne yükselecek 3. takım olacak. Sırbistan ise Litvanya'yı yenmesi halinde B Ligi'ne yükselecek. Litvanya, Estonya, Arnavutluk ve Slovenya takımları D Ligi'ne düştüler. Bu ligde en kötü üçüncü takım da bir alt lige düşecek. Bu takım büyük ihtimalle Karadağ olacak.

D Liginde son durum

D Ligi'nde ise düşme yok. C Ligi'ne yükselecek takımlardan ikisi belli oldu. Gürcistan ve Belarus. Kosova, Azerbaycan'a yenilmezse bir üst lige yükselecek. Makedonya, Cebelitarık'la berabere bile kalsa tur atlayacak.

Türkiye’nin UEFA Uluslar C Ligi muhtemel rakipleri

Türkiye'nin bir sonraki Uluslar Ligi'nde C Ligi'ndeki netleşen muhtemel rakipleri ise şöyle: Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan ve Belarus.

Diğer rakipler ise son maçlara göre şekillenecek:

Çekya ya da Slovakya

İsrail ya da İskoçya

Norveç ya da Bulgaristan

Sırbistan ya da Romanya

Kosova ya da Azerbaycan

Makedonya ya da Ermenistan

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta maç sonuçları

A Ligi

3. Grup: İtalya-Portekiz: 0-0

B Ligi

2. Grup: Türkiye-İsveç: 0-1

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İskoçya: 0-4

4. Grup: Sırbistan-Karadağ: 2-1

Romanya-Litvanya: 3-0

D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları: 2-0

Malta-Kosova: 0-5

Türkiye UEFA Uluslar Ligi puan durumu