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UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan durumu ne? Türkiye kaç puana sahip?

EURO 2020'ye kolay gidiş bileti sağlayacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, İşveç’i kendi evinde 3-2 yenerek Rusya karşısında aldığı yenilgiyi telafi etti. Peki UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan durumu ne? Türkiye grupta kaç puana sahip?

11 Eylül 2018 Salı 11:47
UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan durumu ne? Türkiye kaç puana sahip?

EURO 2020'ye kolay gidiş bileti sağlayacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, İşveç’i kendi evinde 3-2 yenerek Rusya karşısında aldığı yenilgiyi telafi etti. Peki UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan durumu ne? Türkiye grupta kaç puana sahip?

UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi Grup 2'den katılan Türkiye, Rusya ve İsveç'le ilk maçlarını yaptı. Rusya ile Trabzon'da oynadığımız maçta 2-1 kaybederken, İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup ettik. İlk maçların ardından Rusya 3 puanla ve averajla liderliğini sürdürürken, Türkiye ise İsveç karşısında aldığı galibiyetle 3 puanla 2.sırada yer aldı. İsveç ise grupta puansız bir şekilde son sırada yerini aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi bu ülke basınında geniş yankı buldu. İsveç Türkiye maçı İsveç basınında geniş yer buldu. Spor yazarı Simon Bank, "Türkiye İsveç'i çukurun dibine itti" başlıklı yazısında, "(Teknik direktör) Janne Andersson'un İsveç'i dünyanın en iyi 8 takımından biri yapması için 2 yılı var. Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:47
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