UEFA, Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Ligi'nde görevlendirdi



İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek. İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

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