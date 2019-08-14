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UEFA Süper Kupa maçından notlar

- İstanbul'daki tarihi gecede geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi - Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:19
UEFA Süper Kupa maçından notlar


İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.

Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.


- Bakan Kasapoğlu da maçı izledi


Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti.


- Karşılaşmayı kadın hakem yönetti


İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.


- Muhammed Salah sevgisi


Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.

Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.


- Yoğun güvenlik önlemi


Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.


- Dünya, İstanbul'daki maçı izledi


Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.


- Merkez, Taksim Meydanı ve Beşiktaş oldu


Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu.

Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı'nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.


- Liverpoollu taraftarlar maça daha fazla ilgi gösterdi


Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu.

Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.


- Türk futbolseverler de tribünde


UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:19
  1. Chelsea
  2. Futbol
  3. Liverpool
  4. Notlar
  5. UEFA Süper Kupa

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