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UEFA Süper Kupa maçına doğru

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
UEFA Süper Kupa maçına doğru

İSTANBUL (AA) - İngiltere takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park Stadyumu'nda bugün 22.00'de Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle aldığı tedbirleri uygulamaya başladı. Bu kapsamda, maçın oynanacağı stadın yer aldığı bölgedeki bazı yollar araç trafiğe kapatılıyor.

Emniyet tarafından uygulanmaya konulan tedbirler kapsamda bugünden itibaren yarın 04.00'e kadar Bomonti-Dolmabahçe tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinden, İnönü Caddesine Selime Hatun sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taksim Bölgesinden Geliş Güzergahı, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Nişantaşı-Maçka bölgesinden geliş gidiş güzergahı, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü, Mebusan Yokuşu'nun kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesinin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) araç trafiğine kapalı olacak.

Karaköy istikametinden geliş gidiş güzergahı, Süleyman Seba Caddesi ile Şair Nedim Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan itibaren sadece Maçka istikametine akım verilecek. Maçka Caddesi'nden Beşiktaş istikametine akım verilmeyecek, ara sokaklardan çıkan akım da Maçka istikametine yönlendirilecek.

Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi, Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yer, Çırağan Caddesi'nden Beşiktaş Meydan istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Akım, Eski Yıldız Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi'ndeki stadyuma yakın tek şerit, stat D4-D6 kapılarının ön bölgesi, stadyumun kuzeyinde, stadyum ile belediye yerleşkesinin arasında bulunan Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi'nin Bomonti-Dolmabahçe tünel çıkışını Kadırgalar Caddesi'ne bağlayan yol 18 Ağustos 00.00'a kadar uzun süreli trafiğe kapalı olacak.

Divan Kavşağı, Tarlabaşı Bulvarı, Halaskargazi Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Mebusan Yokuşu, Barbaros Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı, Yedikuyular Caddesi ve Refik Saydam Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılacak.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
  1. alınan önlemler
  2. Beşiktaş
  3. emniyet
  4. Liverpool
  5. Süper Kupa Finali
  6. UEFA
  7. Vodafone

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