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UEFA Süper Kupa maçına doğru

- Kupa maçında Chelsea ile karşı karşıya gelecek Liverpool, hazırlıklarını tamamladı

13 Ağustos 2019 Salı 21:24
UEFA Süper Kupa maçına doğru


İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ile karşı karşıya gelecek Liverpool, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta karşılaşma için son idmanını yapan İngiliz ekibinin oyuncuları, neşeli bir çalışma gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, kanat organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Alisson Becker, Nathaniel Clyne ve Dejan Lovren, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Liverpool'un yarınki karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool antrenmanını da takip etti. Liverpool oyuncuları, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Ampute genç milli takım futbolcuları, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da genç millilerle sohbet edip formalarını imzaladı.

İngiliz temsilcisinin teknik heyeti ve oyuncularıyla ampute genç milli takım futbolcuları toplu görüntü verdi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 21:24
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