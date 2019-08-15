UEFA Süper Kupa: Liverpool: 2 - Chelsea: 2 (Uzatmalar sonucu) UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 90 dakikası 1-1, uzatmalarda 2-2 eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.



Maçtan dakikalar (Uzatmalar)

92. dakikada Gomez’in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Kepa topu kontrol etti.

95. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Firmino’nun son çizgiye inip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde yer alan Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

98. dakikasında defansın arkasında sarkan Abraham’ın ceza sahası içinde kaleci Adrian ile karşı karşıya kaldığı pozisyon Kepa topu ayaklarıyla çıkardı.

99. dakikada ceza sahası içinde Liverpool kalecisi Adrian’ın Abraham’a müdahalesinde sonucunda hakem Stephanie Frappart penaltı noktasını gösterdi.

101. dakikada Jorginho’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 2-2

104. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Pedro’nun son çizgiye inip içeriye çevirdiği topa dokunan Abraham’ın meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya attı.

113. dakikada Mount’un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian’dan seken topuVirgil van Dijk uzaklaştırdı.



Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart xxx, Manuela Nicolosi xxx, Michelle O’Neill xxx, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)

Liverpool: Adrian xx, Joe Gomez xx, Joel Matip xx, Virgil van Dijk xx, Andy Robertson xx (Alexander Arnold dk. 91 x), Fabinho xx, James Milner xx (Wijnaldum dk. 64 x), Jordan Henderson xx, Oxlade Chamberlain xx (Firmino dk. 46 xx), Sadio Mane xxx (Origi dk. 103 x), Mohamed Salah xx

Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx (Tomori dk. 85 x), Emerson xx, N’Golo Kante xx, Jorginho xxx, Mateo Kovacic xx (Barkley dk. 102 x), Christian Pulisic xx (Mount dk. 74 x), Pedro xx, Olivier Giroud xxx (Abraham dk. 74 x)

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho(dk. 101 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)

Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

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