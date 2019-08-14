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UEFA Süper Kupa: Liverpool: 1 - Chelsea: 1 (90 dakika sonucu)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58
UEFA Süper Kupa: Liverpool: 1 - Chelsea: 1 (90 dakika sonucu)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada defansın arkasına sarkan Firmino’nun kaleci Kepa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Mane meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1


51. dakikada Mane’nin pasında ceza yayında topla buluşan Henderson’un yerden vuruşunda kaleci Kepa topu kurtardı.


65. dakikada sol kanatta topu alan Pedro’nun ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayı üzerinde bulunan Pulisic’in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.


75. dakikada Salah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kepa’dan seken topa kayan Virgil van Dijk’in vuruşunda top yine Kepa’dan döndü. Sağ çaprazda bulunan Fabinho tam vurmak isterken araya giren Abraham meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


90. dakikasında Mount’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Zouma’nın kafa vuruşu kalenin üzerinden gitti.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Stephanie Frappart xxx, Manuela Nicolosi xxx, Michelle O’Neill xxx, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)


Liverpool: Adrian xx, Joe Gomez xx, Joel Matip xx, Virgil van Dijk xx, Andy Robertson xx, Fabinho xx, James Milner xx (Wijnaldum dk. 64 x), Jordan Henderson xx, Oxlade Chamberlain xx (Firmino dk. 46 xx), Sadio Mane xx, Mohamed Salah xx


Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Kelleher, Alexander Arnold, Elliott


Teknik Direktör: Jürgen Klopp


Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx (Tomori dk. 85 x), Emerson xx, N’Golo Kante xx, Jorginho xx, Mateo Kovacic xx, Christian Pulisic xx (Mount dk. 74 x), Pedro xx, Olivier Giroud xx (Abraham dk. 74)


Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Barkley, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour


Teknik Direktör: Frank Lampard


Goller: Giroud (dk. 36) (Chelsea), Mane (dk. 48) (Liverpool)


Sarı kartlar: Henderson (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58
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