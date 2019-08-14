UEFA Süper Kupa Final: Liverpool: 0 - Chelsea: 0 (Maç devem ediyor)
UEFA Süper Kupa Finali’nde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:21
UEFA Süper Kupa Finali’nde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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