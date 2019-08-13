UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 2 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu) UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina’da karşı karşıya geldi. Mücadele Olympiakos’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Olympiakos tur atladı. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada ceza yayında topla buluşan Valbuena’nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada hızla gelen Olympiakos’da ceza sahası içinde topla buluşan Podence’nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

55. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Guerrero’nun kafa vuruşunda top Mert’ten döndü. Dönen topu Ruben Semedo ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

77. dakikada Miguel Vieira’nın yaptığı faul sonrası hakem Madden penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome

Olympiakos: Jose Sa xx, Omar Elabdellaoui xx, Ruben Semedo xx, Yassine Meriah xx, Konstantinos Tsimikas xx, Georgios Masouras xx, Guilherme Torres xx (Koutris dk. 89 ?), Podence xx (Randjelovic dk. 68 x), Mathieu Valbuena xx (Camara dk. 82 x), Bouchalakis xx, Guerrero xx

Yedekler: Bobby Allain, Vassilis Torosidis, Pape Abou Cisse, Youssef El Arabi

Teknik Direktör:Pedro Martins

Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Gael Clichy xx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Eljero Elia xx, Okechukwu Azubuike xx, Edin Visca xx, Joseph Attamah xx (Demba Ba dk. 60 x), Enzo Crivelli xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 75 x), Robinho xx (Arda Turan dk. 46 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Ruben Semedo (dk. 54), Valbuena (dk. 78 pen.) (Olympiakos)

Sarı Kartlar: Azubuike, Gael Clichy (Başakşehir), Ruben Semedo, Omar Elabdellaoui (Olympiakos)

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