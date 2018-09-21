UEFA Şampiyonlar Lig’i I grubu puan durumu ne? Beşiktaş kaç puana sahip?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig I grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. I grubunda temsilcimiz Beşiktaş bulunmakta. Beşiktaş, grupta 3 puanla lider durumda. Beşiktaş’ı 3 puanla Genk takip ederken, Sarpsborg ve Malmo’nun henüz puan almış değil. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi I grubu puan durumu