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UEFA Şampiyonlar Lig’i I grubu puan durumu ne? Beşiktaş kaç puana sahip?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig I grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. I grubunda temsilcimiz Beşiktaş bulunmakta. Beşiktaş, grupta 3 puanla lider durumda. Beşiktaş’ı 3 puanla Genk takip ederken, Sarpsborg ve Malmo’nun henüz puan almış değil. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi I grubu puan durumu

21 Eylül 2018 Cuma 08:14
UEFA Şampiyonlar Lig’i I grubu puan durumu ne? Beşiktaş kaç puana sahip?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig I grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. I grubunda temsilcimiz Beşiktaş bulunmakta. Beşiktaş, grupta 3 puanla lider durumda. Beşiktaş’ı 3 puanla Genk takip ederken, Sarpsborg ve Malmo’nun henüz puan almış değil. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi I grubu puan durumu

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:14
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