UEFA Şampiyonlar ligi E grubu puan durumu | AEK Ajax Bayern Münih Benfica punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i E grubunda bulunan AEK, Ajax, Bayern Münih, Benfica takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i E grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ E GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU

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