UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan durumu |Galatasaray Porto Schalke Lokomotiv Moskova punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i D grubunda bulunan Galatasaray, Porto, Schalke, Lokomotiv Moskova takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i D grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU

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