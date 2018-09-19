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UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan durumu |Galatasaray Porto Schalke Lokomotiv Moskova punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i D grubunda bulunan Galatasaray, Porto, Schalke, Lokomotiv Moskova takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i D grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:28
UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan durumu |Galatasaray Porto Schalke Lokomotiv Moskova punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i D grubunda bulunan Galatasaray, Porto, Schalke, Lokomotiv Moskova takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i D grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var? 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar ligi A grubu puan durumu UEFA Şampiyonlar ligi sonuçlar

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:28
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