THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan durumu |Liverpool Kızılyıldız Napoli PSG punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i C grubunda bulunan Liverpool, Kızılyıldız, Napoli, PSG takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i B grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:23
UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan durumu |Liverpool Kızılyıldız Napoli PSG punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i C grubunda bulunan Liverpool, Kızılyıldız, Napoli, PSG takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i B grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var? 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar ligi A grubu puan durumu UEFA Şampiyonlar ligi sonuçlar

UEFA Şampiyonlar ligi B grubu puan durumu | Barcelona İnter Tottenham PSV punları

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:23
  1. UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan durumu
  2. Liverpool puan durumu
  3. Napoli puan durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti
    1. Türk Yıldızları İstanbul semalarında..
    2. UEFA Şampiyonlar ligi E grubu puan durum
    3. İshale ne sebep oluyor?
    4. Sıcak gelişme! Bir Rus savaş uçağı..
    5. ABD Başkanı Trump'la ilgili flaş..
    6. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    7. FETÖ'nün dershaneler sorumlusunun..
    8. Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga..
    9. Gülümsemek kalp ve damar ilacıdır
    10. UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan..
    11. Biçerdöverle hasat yaparken obruğun..
    12. UEFA Şampiyonlar ligi B grubu puan..
    13. Kamyona arkadan çarptı! Aracın tavanı..
    14. Hapşırdıktan sonra kalp krizinden öldü
    15. İlaçlar iştah artırmaz vitaminlere..
    16. UEFA Şampiyonlar ligi A puan durumu
    17. Türkiye ve Brezilya arasında kritik..
    18. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    19. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    20. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk