UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan durumu |Liverpool Kızılyıldız Napoli PSG punları
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i C grubunda bulunan Liverpool, Kızılyıldız, Napoli, PSG takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i B grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?19 Eylül 2018 Çarşamba 16:23
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i C grubunda bulunan Liverpool, Kızılyıldız, Napoli, PSG takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i B grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU
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