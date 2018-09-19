UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan durumu |Liverpool Kızılyıldız Napoli PSG punları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Şampiyonlar Lig'i C grubunda bulunan Liverpool, Kızılyıldız, Napoli, PSG takımları bulunmakta. Peki UEFA Şampiyonlar Lig'i B grubu puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU

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