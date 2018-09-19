UEFA Şampiyonlar ligi A grubu puan durumu UEFA Şampiyonlar ligi sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durum?19 Eylül 2018 Çarşamba 16:11
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Lig D grubu maçlarında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla başladı. Galatasaray’ın 3-0 Lokomotiv Moskova’yı yendi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durum?
A grubunda bulunan takımlar: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇLARI PUAN DURUMU
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