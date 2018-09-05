Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan ilk yorum

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 kişilik kadroya dahil edilmemesini değerlendirerek, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak. Yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.