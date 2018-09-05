Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan ilk yorum
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirilen listede yer alamayan Roberto Soldado hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.05 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 kişilik kadroya dahil edilmemesini değerlendirerek, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak. Yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
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