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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçları saat kaçta oynanacak | Genk - Beşiktaş ile Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerdeki bu değişiklikler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına da yansıdı. Peki Genk - Beşiktaş ile Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçlarına ilişkin son durum...

02 Ekim 2018 Salı 15:04
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçları saat kaçta oynanacak | Genk - Beşiktaş ile Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerdeki bu değişiklikler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına da yansıdı. Peki Genk - Beşiktaş ile Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçlarına ilişkin son durum...

8 Kasım 2018'de oynanacak olan Genk - Beşiktaş mücadelesi saat 20:55'te başlayacak. 29 Kasım 2018'deki Sarpsborg - Beşiktaş maçı 23:00 ve 13 Aralık 2018'deki Beşiktaş - Malmö maçı ise saat 20:55'te başlayacak.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:04
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