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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında son 32 turu yarın oynanacak 15 rövanş maçıyla sona erecek- Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımına, Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. son 32 turu
  4. UEFA Avrupa Ligi

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