UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Buna göre 7 Mart'ta ilk maçlar, 14 Mart'ta ikinci maçlar oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 7 Mart'ta ilk maçlar, 14 Mart'ta ikinci maçlar oynanacak. İşte eşleşmeler: Chelsea - Dinamo Kiev

Frankfurt - Inter

Dinamo Zagreb - Benfica

Napoli - Salzburg

Valencia - Krasnodar

Sevilla - Slavia Prag

Zenit - Villarreal

Arsenal - Rennes

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