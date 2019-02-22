UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Buna göre 7 Mart'ta ilk maçlar, 14 Mart'ta ikinci maçlar oynanacak.22 Şubat 2019 Cuma 15:48
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 7 Mart'ta ilk maçlar, 14 Mart'ta ikinci maçlar oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Chelsea - Dinamo Kiev
Frankfurt - Inter
Dinamo Zagreb - Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia - Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Zenit - Villarreal
Arsenal - Rennes
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