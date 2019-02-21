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UEFA Avrupa Ligi: Zenit: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:50
UEFA Avrupa Ligi: Zenit: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanattan Driussi’nin ortasında Sadık’tan seken topu Azmoun göğsüyle Ozdoev’e indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Moses’in şutu kaleci Lunev’de kaldı.


28. dakikada Moses’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ayew’in kafa vuruşunda top auta gitti.


37. dakikada Driussi’nin sol kanattan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Azmoun kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


43. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Krestovsky


Hakemler: Michael Oliver xxx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx


Zenit: Andrei Lunev xx, Branislav Ivanovic xx, Igor Smolnikov xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior xx, Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xx, Serdar Azmoun xx, Sebastian Driussi xx


Yedekler: Mikhail Kerzhakov, Luis Neto, Elmir Nabiullin, Leon Musaev, Matias Kranevitter, Anton Zabolotny, Robert Mak


Teknik Direktör: Sergei Semak


Fenerbahçe: Harun xxx, Sadık x, Şener xx, Hasan Ali xx, Skrtel xx, Jailson xx, Eljif Elmas xx, Mehmet Topal xxx, Moses xx, Alper xx, Ayew xx


Yedekler: Volkan Demirel, Neustadter, İsmail, Abdulcebrail Akbulut, Tolgay Arslan, Frey, Slimani


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior (Zenit), Alper Potuk, Skrtel (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:50
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