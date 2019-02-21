UEFA Avrupa Ligi: Zenit: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Driussi’nin ortasında Sadık’tan seken topu Azmoun göğsüyle Ozdoev’e indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Moses’in şutu kaleci Lunev’de kaldı.

28. dakikada Moses’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ayew’in kafa vuruşunda top auta gitti.

37. dakikada Driussi’nin sol kanattan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Azmoun kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

43. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Krestovsky

Hakemler: Michael Oliver xxx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Zenit: Andrei Lunev xx, Branislav Ivanovic xx, Igor Smolnikov xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior xx, Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xx, Serdar Azmoun xx, Sebastian Driussi xx

Yedekler: Mikhail Kerzhakov, Luis Neto, Elmir Nabiullin, Leon Musaev, Matias Kranevitter, Anton Zabolotny, Robert Mak

Teknik Direktör: Sergei Semak

Fenerbahçe: Harun xxx, Sadık x, Şener xx, Hasan Ali xx, Skrtel xx, Jailson xx, Eljif Elmas xx, Mehmet Topal xxx, Moses xx, Alper xx, Ayew xx

Yedekler: Volkan Demirel, Neustadter, İsmail, Abdulcebrail Akbulut, Tolgay Arslan, Frey, Slimani

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior (Zenit), Alper Potuk, Skrtel (Fenerbahçe)

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