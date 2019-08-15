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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3.

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:52
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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