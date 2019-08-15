UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor) Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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