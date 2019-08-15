UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi 3.15 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sosa’nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’nın sağından ağalarla buluştu. 1-0
23. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan döndü. Abdülkadir’in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı.
39. dakikada Abdülkadir Ömür’ün hatalı pasında topu önüne alan Hlozek’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Jakop Kehlet xxx, Lars Hummelgaard xxx, Heine Sqrensen xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, John Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sparta Prag: Nita x, Sacek x, Radakovic x, Costa x, Hanousek x, Kanga x, Krejci x, Hlozek x, Hasek x, Plavsic x, Tetteh x
Yedekler: Heca, Semah Kaya, David Hancko, Travnik, Mandjcek, Kralsson, Libor Kozak
Teknik Direktör: Vaclav Jilek
Gol: Sörloth (dk. 11) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Plavsıc, Krejci (Sparta Praf), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
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