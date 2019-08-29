UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

47. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı’nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada Nwakaeme’nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.

81.dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Ivanildo x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x (Shorloth dk. 34 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 44 x) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

AEK: Barkas xxx, Bekakis xx, Vranjes xx, Oikonomou xx (Verde dk. 88 ?), Lopes xx, Simoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx (Krsicic dk. 58 x), Livaja xxx, Mantalos xxx (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira xx

Yedekler:Tsintotas, , Klonaridis, Svarnas, Paulinho

Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou

Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)

Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı(Trabzonspor)

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