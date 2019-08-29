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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’yı konuk ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 geride tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada savunmada Ivanildo’nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan’ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1


29. dakikada Obi Mikel’in ceza sahası içinde Mantalos’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan’ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2


38. dakikada Sosa’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.


42. dakikada Mantalos’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes’in kafa vuruşu Novak’a çarparak kornere çıktı.


45. dakikada Mantalos’un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria’nın vuruşunda top Uğurcan’dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Ivanildo x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x (Shorloth dk. 34 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 44 x), Sosa x, Nwakaeme x, Ekuban x


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


AEK: Barkas xxx, Bekakis xxx, Vranjes xx, Oikonomou xx, Lopes xx, Simoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx, Livaja xxx, Mantalos xxx, Oliveira xxx


Yedekler: Tsintotas, Krstıcıc, Verde, Giakoumakis, Klonaridis, Svarnas, Paulinho


Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou


Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)


Sarı kartlar: Chygrynskiy (AEK), Obi Mikel, Pereira (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
  1. doğa

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