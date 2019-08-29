UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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