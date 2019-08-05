0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları son dakika sorgula Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. UEFA Avrupa LigiTrabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılıyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekimine temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da katılıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:57
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları son dakika sorgula Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi  Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılıyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekimine temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da katılıyor.

M. Tel-Aviv / Suduva galibi - GNK Dinamo / Ferencvaros galibi

Crvena zvezda / Kobenhavn galibi - Riga / HJK galibi

CFR 1907 Cluj / Celtic FC galibi - Sheriff / AIK galibi

Ararat-Armenia / Saburtal galibi - Dudelange / Kalju galibi

Sutjeska - Linfield galibi - APOEL / Qarabağ galibi

Ludogorets / TNS galibi - Maribor / Rosenborg galibi

Slovan Bratislava / Dundalk galibi - PAOK / Ajax galibi

Astana / Valletta galibi - Sarajevo / BATE galibi

Torino - Shakhtyor galibi - Pyunik / Wolves galibi

Torino - Shakhtyor galibi - Pyunik / Wolves galibi

Legia / Atromitos galibi - Midtjylland / Rangers galibi

Universitatea Craiova / AEK galibi - Sparta Praha / Trabzonspor galibi

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:57
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları son dakika sorgula
  4. Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı