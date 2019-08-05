UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları son dakika sorgula Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. UEFA Avrupa LigiTrabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılıyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekimine temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da katılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Trabsonspor ve Malatyaspor rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılıyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekimine temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da katılıyor. M. Tel-Aviv / Suduva galibi - GNK Dinamo / Ferencvaros galibi Crvena zvezda / Kobenhavn galibi - Riga / HJK galibi CFR 1907 Cluj / Celtic FC galibi - Sheriff / AIK galibi Ararat-Armenia / Saburtal galibi - Dudelange / Kalju galibi Sutjeska - Linfield galibi - APOEL / Qarabağ galibi Ludogorets / TNS galibi - Maribor / Rosenborg galibi Slovan Bratislava / Dundalk galibi - PAOK / Ajax galibi Astana / Valletta galibi - Sarajevo / BATE galibi Torino - Shakhtyor galibi - Pyunik / Wolves galibi Torino - Shakhtyor galibi - Pyunik / Wolves galibi Legia / Atromitos galibi - Midtjylland / Rangers galibi Universitatea Craiova / AEK galibi - Sparta Praha / Trabzonspor galibi

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