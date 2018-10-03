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UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları ne zaman? Avrupa Ligi maç fikstürü ve puan durumu

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasına yarın 12 grupta 24 karşılaşma Gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın Ülker Stadı’nda Spartak Trnava takımını konuk edecek. Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise yarın saat 22:00’da I Grubu'nda Malmö'ye konuk edecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları ne zaman? Avrupa Ligi maç fikstürü ve puan durumu

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasına yarın 12 grupta 24 karşılaşma Gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın Ülker Stadı’nda Spartak Trnava takımını konuk edecek. Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise yarın saat 22:00’da I Grubu'nda Malmö'ye konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa)

19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya)

19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya)

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19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka)

19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere)

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya)

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika)

22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş

22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor

22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan)

22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan)

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
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