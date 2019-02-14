UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Benfica: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan Nagatomo’nun yaptığı ortada arka direkte Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

64. dakikada Dias’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Corchia’nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

81. dakikada sağ taraftan Mariano’nun içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano xx, Roberto Alonso xx, Diego Barbero Sevilla xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 73 x), Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Belhanda xx, Fernando xx, Ndiaye xx (Sinan dk. 73 x), Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Selçuk, Donk, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Benfica: Vlachodimos xx, Corchia xx, Ruben Dias xx, Ferreira xx, Yuri Ribeiro xx, Salvio xxx (Gabriel dk. 47 x), Gedson xx (Samaris dk. 87 ?), Florentino xx, Cervi xx (Krovinovic dk. 81 ?), Felix xx, Seferovic xxx

Yedekler: Svilar, Zivkovic, Andre Almeida, Filipe

Teknik Direktör: Bruno Lage

Goller: Salvio (dk. 27 pen.), Seferovic (dk. 64) (Benfica), Luyindama (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fernando, Ndiaye, Nagatomo (Galatasaray), Gedson, Gabriel, Felix (Benfica)

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