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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 21:48
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Felix’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.


19. dakikada sağ taraftan Linnes’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyekuru’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.


26. dakikada hakem Manzano ceza sahası içerisinde Marcao’nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıya hükmetti.


27. dakikada Salvio’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlara gitti. 0-1


35. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernando’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vlachodimos’ta kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Jesus Gil Manzano xx, Roberto Alonso xx, Diego Barbero Sevilla xx


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Belhanda xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx


Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Benfica: Vlachodimos xx, Corchia xx, Ruben Dias xx, Ferreira xx, Yuri Ribeiro xx, Salvio xx, Gedson xx, Florentino xx, Cervi xx, Felix xx, Seferovic xx


Yedekler: Svilar, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, Andre Almeida, Filipe


Teknik Direktör: Bruno Lage


Gol: Salvio (dk. 27 pen.) (Benfica)


Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Gedson (Benfica)

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:48
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