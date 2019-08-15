0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:05
UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic’in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


30. dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


45+3. dakikada Partizan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq’in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.



Stat: Malatya


Hakemler: Christopher Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Neil Davies xx


E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Erkan xx, Issam x (Rahman dk. 9 x), Murat Yıldırım xx, Chaalali xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk, Robin, Eren, Hadebe, Donald, Fofana


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Partizan: Stojkovıc xx, Pavlovic xx, Ostojic xx, Miletic xx, Urosevic xx, Scekic xx, Zdjelar xx, Tosic xx, Asano xx Sadiq xx,Soumah xx,


Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Pavlovic, Brezancic, Ozegovic, Filip Stevanovic, Lutovac


Teknik Direktör: Savo Milosevic


Gol: Jahovic (dk. 7) (E. Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali (E. Yeni Malatyaspor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    1. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    2. Rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor,..
    3. Mert Çetin Roma’ya doğru
    4. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3...
    5. Isparta'da cinayet
    6. Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki..
    7. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    8. İnsanlığın geleceği için büyük tehlike!
    9. Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni..
    11. Hacamat yaptırmanın yan etkisi var..
    12. 12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için..
    13. AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden..
    14. Samsun'da motosikletten düşen sürücü..
    15. TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu
    16. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden..
    17. Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete..
    18. Ankara-Tahran treninin ilk yolcuları..
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 -..
    21. İsrail’den ABD’li iki Müslüman Kadın..
    22. İsrail polisi Kudüs'te bir..
    23. Beşinci kattan düşen bebek ağır..
    24. AK Partili Başkan Gür’den 18 yıl mesajı
    25. Yerli elektrikli traktör için..
    26. Hindistan’da taş atma festivali: 100..
    27. Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
    28. Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü
    29. Unai Emery'den "Mesut Özil" açıklaması
    30. İtalyan hükümetinde göçmen tartışması
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti