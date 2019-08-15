UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi 3.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic’in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+3. dakikada Partizan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq’in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.



Stat: Malatya

Hakemler: Christopher Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Neil Davies xx

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Erkan xx, Issam x (Rahman dk. 9 x), Murat Yıldırım xx, Chaalali xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Robin, Eren, Hadebe, Donald, Fofana

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Partizan: Stojkovıc xx, Pavlovic xx, Ostojic xx, Miletic xx, Urosevic xx, Scekic xx, Zdjelar xx, Tosic xx, Asano xx Sadiq xx,Soumah xx,

Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Pavlovic, Brezancic, Ozegovic, Filip Stevanovic, Lutovac

Teknik Direktör: Savo Milosevic

Gol: Jahovic (dk. 7) (E. Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali (E. Yeni Malatyaspor)

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